السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عقد مؤتمر "الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة".. الإثنين

الهيئة المصرية للمواصفات
الهيئة المصرية للمواصفات والجودة

أعلنت كل من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية تنظيم مؤتمرا بعنوان: “الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة” احتفالاً بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس و50 عاما على الدستور الغذائي المصري، بعد غد الإثنين 25 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والمهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عرض لفيلم تسجيلي عن دور كلا من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية في تحقيق أهداف ومبادئ الدستور الغذائي كما يتضمن الفيلم عدد من المقابلات مع ممثلي شركات القطاع الخاص أعضاء الغرفة عن أهمية التوافق مع نصوص الدستور الغذائي ودور ذلك في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.

كما تتضمن الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية يقدمه الدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي، وعرضا للتشريعات الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوافقها مع مواصفات الدستور الغذائي يقدمه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا عرض عن دور ومهام الدستور الغذائي المصري وإنجازاته منذ إنشائه في 1973 وتقدمه المهندسة حنان حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية ونقطة اتصال الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ويشارك في المؤتمر عدد من كبار ممثلي هيئة الدستور الغذائي والسفراء ورؤساء الهيئات المصرية والخبراء المحليين والدوليين.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عدداً من الجلسات النقاشية عن أهداف ومبادئ هيئة الدستور الغذائي ودور الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالدستور الغذائي وتديرها المهندسة هبه راضي مدير عام المواصفات ومقرر اللجنة المصرية لدستور الأغذية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجلسة بعنوان دور الدستور الغذائي في دفع تنمية قطاع الأغذية والزراعة إقليميا ودوليا ويرأسها صاموئيل جودفروي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بالجمعية العالمية لعلوم تنظيم الأغذية، بينما تستعرض الجلسة الثالثة دور وأهمية مواصفات الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية ويرأسها محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية.

المواصفات والجودة غرفة الغذائية وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

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