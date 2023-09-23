حفل ختام العام الأول لأكاديمية الموهوبين ببني مزار

احتفلت إيبارشية بني مزار والبهنسا، السبت الماضي، بختام العام الأول لأكاديمية الموهوبين في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية.

تضمن الحفل عرض فقرات متنوعة من إنتاج الأكاديمية من كل المواهب، كما شهد الحفل عدد من فناني الميديا المسيحية.

هذا وبلغ عدد المجتازين والذين تم تدريبهم على مدار ثلاثة أشهر 600 متدرب ومتدربة.

يُذكر أن أكاديمية الموهوبين بدأت نشاطها في فبراير 2023، وتُقدم تدريبات متخصصة في عدة مجالات فنية تحت إشراف باقة من فناني الميديا المسيحية، وتستقبل جميع المراحل العمرية من 7 سنوات فيما فوق، واشترك بها هذا العام 3000 من أبناء الإيبارشية.