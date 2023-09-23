السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

حفل ختام العام الأول لأكاديمية الموهوبين ببني مزار

كنيسة
كنيسة

احتفلت إيبارشية بني مزار والبهنسا، السبت الماضي، بختام العام الأول لأكاديمية الموهوبين في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية. 

تضمن الحفل عرض فقرات متنوعة من إنتاج الأكاديمية من كل المواهب، كما شهد الحفل عدد من فناني الميديا المسيحية. 

هذا وبلغ عدد المجتازين والذين تم تدريبهم على مدار ثلاثة أشهر 600 متدرب ومتدربة. 

يُذكر أن أكاديمية الموهوبين بدأت نشاطها في فبراير 2023، وتُقدم تدريبات متخصصة في عدة مجالات فنية تحت إشراف باقة من فناني الميديا المسيحية، وتستقبل جميع المراحل العمرية من 7 سنوات فيما فوق، واشترك بها هذا العام 3000 من أبناء الإيبارشية.

إيبارشية بني مزار والبهنسا العام الأول لأكاديمية الموهوبي لأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية الاكاديمية الميديا المسيحية الكنائس القبطية الأرثوذكسية

مواد متعلقة

35 من أبناء إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك يشاركون بمؤتمر اللجنة الأسقفية للشباب

"إيبارشية المنيا" تطلق معرض ملابس مخفضة بالتزامن مع العام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

بغطاء الرأس.. وزيرة الهجرة تشهد صلاة القداس الإلهى لتدشين كنيسة السيدة العذراء (صور)

حقيقة مفاوضات استحواذ رجل أعمال إماراتي على إحدى شركات قطاع الأعمال

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة