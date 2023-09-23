أبرز المعلومات عن الطوباوية إميلي تافيرنييه جاميلين راهبة
تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر ذكري الطوباوية إميلي تافيرنييه جاميلين راهبة
ونرصد أبرز المعلومات عنها وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنيسكاني
- ولدت إميلي تافيرنييه جاميلين (المعروفة أيضًا باسم أميلي) في 19 فبراير 1800 في مونتريال، وهي الأصغر بين 15 طفلًا لأنطوان تافيرنييه وماري جوزيف موريس أبوين متواضعين.
- توفي تسعة من إخوتها قبل بلوغهم سن الرشد.
- توفيت والدة جاميلين في عام 1804 عندما كانت جاميلين تبلغ من العمر 4 سنوات وتوفي والدها في عام 1814 عندما كان جاميلين يبلغ من العمر 14 عامًا وبالتالي، قامت عمتها ماري آن تافيرنييه وزوجها جوزيف بيرولت بتربية جاميلين.
- من عام 1814 إلى عام 1815، أقام جاميلين في المدرسة التي تديرها راهبات جماعة نوتردام، قبل أن تعود إلى أسرة بيرولت. في عام 1818، انتقلت جاميلين إلى منزل شقيقها فرانسوا، الذي توفيت زوجته مؤخرًا، لرعايته.
- على الرغم رغبنتها في الحياة المكرسة الرهبانية، تزوجت ماري إيميلي في 4 يونيو 1823 من جان بابتيست جاميلين، وهو أعزب من مونتريال يبلغ من العمر خمسين عامًا وكان يعمل في تجارة التفاح، لقد وجدت فيه صديقًا للفقراء، متوافقًا تمامًا مع تطلعاتها، استمر الزواج أربع سنوات وانتهى بوفاة جان بابتيست في 1 أكتوبر 1827.
- أنجبت جاميلين ثلاثة أطفال من الزواج: توفي اثنان بعد وقت قصير من الولادة وتوفي الثالث في غضون عام من وفاة زوجها. بعد وفاة زوجها، للتخفيف من حزنها، اهتمت جاميلين بالأعمال الخيرية.
- في عام 1827، أرشدها مرشدها الروحي، جان بابتيست بريجييه دي سان بيير، للصلاة لسيدة الآلام السبعة والانضمام إلى مجموعتين نظمهما الآباء سولبيسيان.
- كانت هذه المجموعات هي أخوية الصالح العام، التي رتبت العمل للعاطلين عن العمل، وسيدات المحبة، وهي مجموعة تهدف إلى تخفيف الفقر والعوز من خلال الزيارات المنزلية وتوزيع الصدقات. وفي عام 1828 انضمت أيضًا إلى أخوية العائلة المقدسة، وهي مجموعة مكرسة للنمو الروحي لأعضائها ونشر الإيمان المسيحي. عملت أيضًا لفترة قصيرة في عام 1829 مع منظمة أغاثا-هنرييت هوغيت-لاتور، وهي المؤسسة الخيرية للتائبات. أثناء عملها مع هذه المجموعات، قامت جاميلين بتجريد نفسها تدريجيًا من أصولها المالية، وقامت بتحويل العائدات إلى الجمعيات الخيرية التي كانت تعمل بها.
- وُلدت راهبات العناية الإلهية في كنيسة مونتريال، وانضمت إميليا تافيرنير-جاميلين إلى الراهبات الأوائل، في البداية كمبتدئة ثم كأم ومؤسسة لهن. تم الاحتفال بأول نذور رهبانية لها في 29 مارس 1844م
- في عام 1847، ضرب وباء التيفوس مونتريال، ودعا الأسقف بورجيه الهيئات الرهبانية في مونتريال، بما في ذلك راهبات العناية الإلهية، للمساعدة في علاج ضحاياه. بعد الوباء، تولت جاميلين مسؤولية دار رعاية القديس جيروم إميليان، وهي منشأة مخصصة لأطفال ضحايا التيفوس المهاجرين الأيرلنديين، في أواخر ذلك العام، أرسلت جاميلين بعضًا من الأخوات للتدريس في مدرسة سان جاك، التي كانت تعاني من نقص المدرسين، في عام 1849، أنشأت مستشفى سانت كاميل للمساعدة في علاج وباء الكوليرا في ذلك العام.
- في عام 1849، نجحت جاميلين في تقديم التماس إلى المدعي العام لكندا السفلى، لويس هيبوليت لافونتين، للحصول على إذن لفتح مصحة للأمراض العقلية في لونج بوانت، وفي ذلك العام أيضًا أنشأت ديرًا في سانت إليزابيث، كيبيك، وفي عام 1850 انضم إليها دير في سوريل تريسي، كيبيك. في أواخر عام 1850، زارت جاميلين الولايات المتحدة مرة أخرى وقامت بجولة في مؤسسات راهبات المحبة، مع إيلاء اهتمام خاص لمصحات المجانين.
في 23 سبتمبر 1851، توفت بعطر القداسة والعمل الصالح جاميلين بسبب مرض الكوليرا، بعد أن استنفدت جهودها، أثناء تفشي الوباء في ذلك العام، بعد مرض استمر أقل من 12 ساعة. تم دفنها في اليوم التالي في قبر بمصحة العناية الإلهية.
- وقد مكّن إعلان المعجزة جاميلين من تلبية متطلبات التطويب، وهي المرحلة الثالثة من مراحل القداسة الأربع، وفي 7 أكتوبر 2001 البابا يوحنا بولس الثاني. لقد طوبتها، نتيجة لتطويبها، حصلت جاميلين على لقب "الطوباوية"، وأذنت الكنيسة الكاثوليكية بتكريمها في المناطق التي يوجد بها راهبات العناية الإلهية.