السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس أدنوك الإماراتية: تشغيل 6 محطات جديدة لتموين السيارات في مصر قريبًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعرب المهندس بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع، عن سعادته بافتتاح أول محطة خدمة تموين السيارات بالوقود في مصر، تحمل العلامة التجارية لادنوك، والتي تمثل شراكة ناجحة مع شركة توتال إنرجيز، بعد استحواذ أدنوك على 50٪ من حصة توتال إنرجيز في مصر .

تشغيل 3 محطات تموين السيارات بالوقود 

وأشار "اللمكي"، في تصريحات له على هامش افتتح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر، إلى تشغيل 3 محطات بالفعل، وجارٍ الاستعداد لتشغيل 6 محطات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة، في أماكن استراتيجية في مصر.

وأوضح أن توجه أدنوك للاستثمار  في مصر نابع من المزايا التى يتمتع بها السوق المصرى وفرص النمو الذى يشهدها مما يشجع على ضخ استثمارات جديدة للشركة فى انشطة تسويق المنتجات البترولية ونقل خبراتها فى هذا المجال باستخدام احدث التكنولوجيات، لافتًا إلى أن إجمالي محطات شركة أدنوك يبلغ 800 محطة في دول الإمارات والسعودية ومصر.

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وقال توماس شتراوس مدير توتال إنرجيز الفرنسية في مصر: يسعدني التواجد في هذه اللحظات الهامة التي نعلن فيها تدشين أول محطة لتوزيع الوقود تحمل العلامة التجارية لشركة أدنوك والتي تأتي من خلال إطلاق شراكة هامة بين توتال انرجيز وأدنوك، استنادًا إلى الخبرات المتراكمة  التي يمتلكها الطرفان في مجال تسويق وتوزيع الوقود، حيث سيتم استثمار الخبرات لدي الجانبين في العمل على تقديم أفضل الخدمات بمعايير عالمية والمنتجات البترولية عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء في السوق المحلي، حيث نتطلع لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا في مصر، من خلال شراكتنا مع أدنوك.

كان قد حضر الافتتاح الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية، ونائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ونائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس أيمن عبدالبديع.  والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك.

المهندس بدر اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية خدمة تموين السيارات بالوقود شركة توتال انرجيز مصر

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