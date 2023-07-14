تشغيل أول محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في العلمين والساحل الشمالي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، منذ قليل، عن تشغلي أول محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعي في محافظة مرسى مطروح بمدينة العلمين (غازتك/ وطنية)، وتقديم خدماتها على طريق الإسكندرية - مطروح.

ويتوفر حاليا خدمات التموين بالغاز الطبيعي في منطقة الساحل الشمالي وتقدمها شركة غازتك من خلال محطة التموين المتنقلة بالغاز الطبيعي في طريق الإسكندرية-مطروح بجوار قرية هايدى.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية الجارية لتحقيق الانتشار والإتاحة لخدمات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المناطق علي مستوي الجمهورية، ما يعزز من الإقبال علي استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، بجانب تقديم حلول اقتصادية وغير مكلفة لتوفير الوقود لمستخدمي السيارات في ظل أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات (يعادل لتر) أقل من سعر البنزين ٩٢ أوكتين بنسبة تقدر بنحو ٥٦%، علاوة علي كونه وقود بديل نظيف تتوسع مصر ودول العالم في استخدامه في مرحلة الانتقال الطاقي.

وتشهد خدمات تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى تطورات كبيرة على مدار العامين ونصف الأخيرين من خلال خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز، ونجحت في مضاعفة أعداد المحطات بأكثر من 4 أضعاف عددها في السابق قبل تلك الخطة ، وجار الاستمرار في اضافة محطات جديدة للوصول الي نحو الف محطة تموين للسيارات بالغاز في جميع محافظات الجمهورية .

كما يقدم أكثر من ١٣٠ مركز تحويل خدماته على مستوى الجمهورية لتحويل السيارات للغاز الطبيعي، حيث يمكن تحويل السيارة في فترة زمنية من ساعتين إلى 4 ساعات حسب نوعها، ويمكن الاستفادة من التسهيلات في سداد تكلفة التحويل بالتقسيط، بخلاف ان الوفر النقظي الذي يتحقق لحائزي السيارات من الفرق بين سعر الغاز وسعر البنزين والسولار عند التموين يعوض التكلفة التي تم سدادها تدريجيا وفي فترة قصيرة حسب معدل استخدام السيارة.