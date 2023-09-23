ضبط 2500 كتاب تعليمى بدون ترخيص داخل مكتبة بالقليوبية

نجحت الداخلية في ضبط قرابة 2500 نسخة كتب تعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح بـ المخالفة للقانون داخل مكتبة بالقليوبية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بمحافظة بالقليوبية) بتصوير العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المكتبة المُشار إليها وضبط (مالك المكتبة) المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (2500 نسخة كتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقرَّ بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.