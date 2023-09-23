إصابة أب ونجليه في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

أُصيب أب ونجليه بسحجات وكدمات متفرقة، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية بلفيا بطريق بني سويف الفيوم القديم، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

غرفة النجدة تتلقى بلاغاً حادث انقلاب دراجة نارية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية بلفيا بطريق بني سويف الفيوم القديم، نتج عنه إصابة أب ونجليه، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

الإسعاف يدفع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

أسماء المصابين

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: «أحمد.ر.ج»38 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، ونجليه عبد الرحمن 11 عامًا، مصابًا سحجات وكدمات، ومحمد 6 أعوام، مصابًا بسحجات وكدمات، جاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

مصرع طفل وإصابة شاب فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين

وفي سياق آخر، لقى طفل مصرعه وأصيب شاب، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الفرعي "على خليفة- تلت" دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.

بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخارية على أحد الطرق الفرعية دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.