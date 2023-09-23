تردد قناة أبوظبي الرياضية على النايل سات 2023

تردد قناه ابو ظبي الرياضية على النايل سات 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل الكثير.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل عشاق الرياضة وخصوصاً كرة القدم لمعرفة تردد قناه ابو ظبي الرياضيه على النايل سات 2023 لأنها من ضمن أهم القنوات التي يذهب أليها المشاهد من عشاق الرياضة الذين يبحثون عن تغطية حية ومباشرة.

تزامناً مع اهتمام الكثير من عشاق كرة القدم وألعاب القوى، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخراً لمعرفة تردد قناه ابو ظبي الرياضيه على النايل سات 2023 وعلى عرب سات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

ونستعرض لكم تردد قناة ابو ظبي الرياضية ويمكنك متابعة كافة المباريات ومتابعتها بجودة عالية وصوت نقي، ونقدم لكم ترددات القناة عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات وفق آخر تحديث للتردد:

تردد قناه ابو ظبي الرياضيه على النايل سات 2023

إليكم قائمة تردد قناه ابو ظبي الرياضيه على النايل سات 2023 وعرب سات في السطور التالية:

أسم القناة: AD Sports 1 HD

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

أسم القناة: AD Sports 2 SD.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

قناه ابو ظبي الرياضية المجانية عبر قمر عرب سات

أسم القنوات: AD Sports 1، 2.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

قناه ابو ظبي الرياضية المجانية 1 و2 على قمر هوت بيرد

أسم القنوات: AD Sports 1، 2.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات ضبط قناه ابو ظبي الرياضيه