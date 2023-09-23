"خفت من أهلي".. تفاصيل حبس المتهمة بالتخلص من رضيعها في الخانكة

لم تكتفى بمعاشرة صديقها والحمل منه سفاحا، بل قررت التخلص من رضيعها فور ولادته خشية جلب العار لأهلها، وظنت بأنه بمجرد التخلص منه ستسطيع بأن تعيش حياتها من جديد، لكنها وقعت في قبضة رجال الشرطة بعد أيام قليلة من ارتكاب جريمتها.



أقوال المتهمة بقتل رضيعها

أقرت المتهمة "علا. ح" أمام جهات التحقيق المختصة، بارتكابها جريمة التخلص من رضيعها بمساعدة صديقتها.

وأضافت بأنها كانت تربطها علاقة غير شرعية مع أحد زملاءها بالعمل استمرت لمدة سنة ونصف، وبعد ذلك ألحت عليه للتقدم لخطبتها لكنه رفض بسبب سوء أحواله المادية وقام بكتابه عقد عرفي بينهما، وفور علمه بحملها تهرب منها وترك عمله معها نهائيا وانتقل من المنطقة دون علمها، وبعد فترة من البحث عنه باءت بالفشل قررت التخلص من الحمل لكنها فشلت فقررت الهروب لدى صديقتها حتى تتمكن من وضع الطفل لديها خشية علم أهلها، وفور ولادته قامت بكتم أنفاسه بقطعة من القماش والتخلص منه بإلقاءه بجانب سور أحد المدارس.

قرارات النيابة بشأن قاتلة رضيعها

أحالت نيابة الخانكة بالقليوبية اليوم السبت، المتهمة بقتل رضيعها والتخلص منه سفاحا بمنطقة القلج لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "علا. ح" عاملة بمصنع ملابس ٢٦ سنة، أقرت بحملها سفاحا والتخلص منه بمساعدة صديقتها بمنطقة الخانكة.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمة وصديقتها أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القلج يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة ملقى بجانب سور أحد المدارس بمنطقة القلج، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.