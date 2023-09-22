قصص فتيات غائبات كشفت الداخلية ملابسات غيابهن ونجحت في إعادتهن لأسرهن

حكايات غياب أو اختفاء الفتيات، تلك النوعية من الأخبار التي تنتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي وتشتعل بها كافة المنصات، وتثير هذه النوعية من الأخبار جدلًا كبيرًا، خاصة في ظل محاولات المنصات المشبوهة لاستغلال هذه الأخبار بشكل سلبي.

ولكن وزارة الداخلية تحرص على رصد هذه الأخبار والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية عملًا على كشف ملابسات الاختفاء وإيضاح الأمور بشكل كافي ووافي، مما يترك أثرًا إيجابيًا في نفوس الجميع، لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال هذه النوعية من الأخبار بشكل خاطيء وإحداث بلبلة.

اختفاء فتاة شندويل بسوهاج

وكشفت الأجهزة المعنية ملابسات ما تم نشره على أحد الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً استغاثة بشأن تغيب فتاة مقيمة بنطاق محافظة سوهاج.

تبين من التحريات والفحص أنه كان قد تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بتغيب نجلته طالبة مقيمة بذات العنوان) بسبب خلافات أسرية، ولم يشتبه فى تغيبها جنائياً.

وفي وقت لاحق حضر المذكور لديوان المركز وبرفقته نجلته "المتغيبة" وقرر عودتها، وأضاف أنها كانت متواجده لدى أحد أقاربهم بمدينة سوهاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

اختفاء فتاة أجنبية في القاهرة

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد نجحت في كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيسبوك" متضمناً تغيب إحدى الفتيات بمنطقة عين شمس.

أجهزة الأمن كانت قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً تغيب إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول" عقب خروجها من مسكنها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي عالي المستوى، توصل إلى تحديد الفتاة المعنية بالخبر وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

انتقل فريق البحث على الفور إلى محل إقامتها تم التقابل مع والدتها التي تحمل ذات الجنسية، ومقيمة بذات العنوان.

وبسؤالها أيدت ما سبق، وأضافت بعدم قيامها بتحرير محضر في هذا الشأن وعقب ذلك أمكن العثور على المتغيبة حال تواجدها بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وبمناقشتها عن سبب تغيبها قررت بأنها خرجت من مسكنها بإرادتها والتوجه صحبة أحد أصدقائها بمنطقة المعادي حتى تاريخ العثور عليها، ولم تتهم أحد بشئ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اختفاء فتاة في المنوفية

في محافظة المنوفية نجحت الأجهزة الأمنية في الكشف عن أسباب عودة فتاة المنوفية المتغيبة بعدما نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تغيب إحدى الفتيات مقيمة بالمنوفية عن منزل أهليتها.

وقد تبين من الفحص وباستدعاء والد الفتاة المشار إليها حضر وبصحبته نجلته وبسؤاله أقر بقيام أحد أقاربه بالنشر عبر حسابه للمساعدة في العثور عليها إلا أنها عادت من تلقاء نفسها بذات اليوم، وبسؤالها أيدت ذلك وأقرت بقيامها بترك المنزل بمحض إرادتها على إثر خلافات أسرية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اختفاء فتاة البحيرة

كان قد انتشر خبر على إحدى صفحات “فيسبوك” يفيد استغاثة بتغيب فتاة، حيث تبين من فحص رجال المباحث بالمنوفية أن الفتاة المشار إليها "مقيمة بمدينة دمنهور بالبحيرة" وأنه بذات التاريخ تبلغ للأجهزة الأمنية بالبحيرة من والدة الفتاة بتغيبها عقب خروجها من المنزل.

كما حضرت المُبلغة عقب ذلك وبرفقتها كريمتها "المُتغيبة" وأقرت بعودتها للمنزل وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها للعمل بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء "دون علمها " وبسؤال المُتغيبة أيدت ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.