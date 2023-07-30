الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز اختفاء سيدة فى منطقة القطامية

حبس
حبس

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن تغيب سيدة عن مسكنها بمنطقة القطامية بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تغيب إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة".

بالفحص أمكن تحديد مكان تواجد المُبلغ بغيابها (ربة منزل) وتبين أنها طرف والدتها بمحل إقامتها بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وباستدعائها حضرت صحبة والدتها وقررت بوجود خلافات بينها وبين زوجها، واعتياده التعدي عليها بالضرب، فقامت على إثر ذلك بترك مسكنها بمحض إرادتها والإقامة طرف والدتها، وأيدت والدتها ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي التواصل الإجتماعى فيس بوك التعدى عليها بالضرب جهود أجهزة وزارة الداخلية خلافات بينها وبين زوجها عبر موقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة القطامية قسم شرطة القطامية بالقاهرة

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