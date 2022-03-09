الأمن يكشف لغز اختفاء فتاة الإسكندرية

كشفت الجهات المعنية لغز اختفاء فتاة من الإسكندرية، والتي تم إعادتها لمنزلها مرة أخرى عقب التوصل لمكانها، وإقرارها بتركها منزل أسرتها بسبب خلافات مع أسرتها دون أي إشارة لاختطافها.

بالنسبة لما تم تداوله على بعض الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الادعاء بتغيب إحدى الفتيات بالإسكندرية.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من أحد الأشخاص بتغيب نجلته "طالبة" عن المنزل دون إتهام أحد بالتسبب فى الواقعة.

حيث توصلت الجهود لمكان تواجد الفتاة بمحافظة دمياط وبمناقشتها أقرت بتركها لمنزل أهليتها بمحض إرادتها بسبب خلافات أسرية دون اختطافها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.