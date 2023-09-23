رفع 730 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة فى أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع 730 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة دورية بقرى 5 مراكز خلال يوم من الحملات التي تم شنها لرفع القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد عدد من الطرق غير المرصوفة، لافتًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع ومنظومة النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكل الطرق الممكنة بالقرى والمراكز والأحياء حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين.

حملات نظافة ورفع المخلفات

وفي هذا الإطار، قامت الوحدات المحلية بمراكز ديروط وأبوتيج وصدفا والغنايم والبداري برئاسة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري بشن حملات نظافة ورفع المخلفات من حاويات وصناديق التجميع الموزعة بعدد من الشوارع وشفط الأتربة من جانبي الطرق.

يأتي هذا فضلًا عن تسوية الشوارع غير المرصوفة، وهو ما أسفر عن رفع 730 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات التي تتم بإشراف ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية للقرى، وبالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة والبيئة والنظافة بكل مركز والوحدات القروية التابعة لها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات) وغيرها حيث تم نقلها إلى الأماكن المخصصة لها خارج الكتلة السكنية.

وفي وقتٍ سابق، شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استكمال خطة الرصف بالمراكز والأحياء والقرى ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/ 2024 وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين ورفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات في كل المراكز والمدن والأحياء وفقًا للأولويات والاحتياجات.

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات