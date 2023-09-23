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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة نانت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصرى مصطفى محمد، ضد لوريان في الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة كريستال بالاس ضد فولهام: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة لوتون تاون ضد وولفرهامبتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- مبارة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  beIN Sports HD 1

- مباراة برينتفورد ضد إيفرتون: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة  beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- مباراة جيرونا ضد ريال مايوركا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة أوساسونا ضد إشبيلية: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة ألميريا ضد فالنسيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

- مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ساسولو ضد يوفنتوس: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة مونزا ضد لاتسيو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

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كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من اعتزال كرة القدم

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• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة بايرن ميونخ ضد بوخوم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة بروسيا دورتموند ضد فولفسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة يونيون برلين ضد هوفنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 7 HD max

- مباراة بروسيا مونشنجلادباخ ضد لايبزيج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة Sky Sport Bundesliga 5 HD

- مباراة أوجسبورج ضد ماينز: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 9 HD max

- مباراة فيردر بريمن ضد كولن: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Fr 4 HD max

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- مباراة نانت ضد لوريان: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة ستاد بريست ضد ليون: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة إسطنبول باشاك شهير ضد جالاتا سراي: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة برشلونة الدورى الانجليزى مانشستر سيتى الدوري الاسباني مصطفى محمد نانت

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