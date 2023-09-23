"الطاقة الذرية" تنهى التدريب الصيفى لـ1900 طالب جامعى

على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

نفذت هيئة الطاقة الذرية أكبر برنامج تدريب صيفي لشباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز هيئة الطاقة الذرية بموقعي مدينة نصر وأنشاص، حيث تم تدريب 1900 طالب وطالبة من الجامعات المصرية على مدار ثلاثة أشهر بغرض تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فضلاً عن تمكينهم من ريادة الأعمال وكذلك لتأهيلهم للإشتراك في البرنامج النووي المصري.

الطاقة الذرية تنهي التدريب الصيفي لـ1900 من الجامات المصرية

وقال الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، إن الهيئة قد بدأت الإعداد لتنظيم هذا التدريب الكبير منذ شهر فبراير 2023، حيث تم تشكيل لجنة مركزية لإدارة برنامج التدريب الصيفي برئاسة الأستاذ الدكتورهداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، وتشمل في عضويتها رؤساء المراكز العلمية بالهيئة ورؤساء المشروعات الكبرى مثل المفاعل التجريبي الثاني والسيكلترون وممثلين من أعضاء هيئة التدريس من المراكز العلمية وإدارة التدريب والإدارات الفنية والإدارية المختصة بالهيئة، وقد قامت الهيئة بالإعلان عن البرنامج لجميع طلاب الجامعات المصرية المقيدين بالفرقة الثانية والثالثة من جميع الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة وبتقدير لا يقل عن جيد.

وقالت الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، إنه قد تم إطلاق البرنامج في 15 يوليو 2023 واستمر لمدة ثلاثة أشهر. وقد تقسيم الطلاب إلى مجموعات طبقا للتخصصات التي شملت مجالات الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم، التربية، الطب. وقد تم توزيع الطلاب طبقا للتخصصات على مراكز الهيئة بموقع مدينة نصر الذي يضم المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي وكذلك بموقع أنشاص الذي يضم مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة، بالإضافة إلى مشروعي المفاعل التجريبي الثاني والسيكلترون.

شارك في البرنامج التدريبي جميع أقسام الهيئة التي تبلغ 44 قسما علميا، كما شارك في التدريب حوالي 250 عضو هيئة تدريس من كل الأجيال العلمية بالهيئة شاملة جيل الرواد وكذلك شباب العلماء، وشمل كل برنامج تدريبي جزئين، نظري وعملي، كما شمل التدريب زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص، وقد تم تنفيذ تقييم للطلبة في نهاية كل برنامج تدريبي.

وأضاف الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، أنه سعيد بانتهاء هذا البرنامج التدريبي الكبير لطلاب الجامعات المصرية وأن الهيئة ستسعى في السنوات القادمة لزيادة الإعداد نظرا للإقبال الكبير من شباب الجامعات للتعرف على أنشطة الهيئة العلمية في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما أن هذا التدريب يوفر أيضا التدريب العملي وكذلك زيارة المشروعات الكبرى بها مثل مفاعل مصر البحثي والسيكلترون ووحدة التشعيع الجامي وهو فرصة منفردة لهؤلاء الطلاب المشاركين في هذا البرنامج.

وصرح الدكتورشريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، بأن الهيئة على مستوى قيادتها وجميع مسئوليها ورؤساء المراكز والمشروعات والمسئولين عن التدريب والإدارات الفنية، تابعوا تنفيذ برنامج التدريب الصيفي لإنجاحه خاصة في التعامل مع هذا العدد الضخم من الطلاب وتنظيم جميع الإجراءات اللوجستية والتنظيمية لتحقيق الهدف الرئيسي منه ولإعطاء الأمل لجيل الشباب وتأهيلهم للعمل في البرنامج النووي المصري.