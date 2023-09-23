السبت 23 سبتمبر 2023
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مصر

على هامش الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«نيويورك»

مصر تنتصر على فيروس "سى".. وزير الصحة: انخفاض معدلات الإصابة إلى 0.38%

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نجاح الدولة في الوصول العادل إلى رعاية مرضى فيروس التهاب الكبد، وتخليص الشعب من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى خلال العقود الماضية.

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد، الذي عقد على هامش الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بولاية «نيويورك» الأمريكية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن نسبة انتشار الفيروسات الكبدية في مصر بلغت عام 2008 نحو 14.7% بين الفئة العمرية من 15 إلى 59 عاما، بينما كانت نسبة انتشار فيروس سي نحو 10% بما يعادل 6 ملايين حالة مؤكدة.

وأضاف أنه في عام 2015 انخفض معدل انتشار الفيروسات الكبدية عامة إلى 10% فيما انخفضت نسبة انتشار فيروس التهاب الكبد سي إلى نحو 7% بسبب التدابير الاحترازية والوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها.

ولفت إلى أنه في عام 2018، ومع  الدعم غير المسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف إنهاء معاناة أكباد المصريين من هذا الوباء، تم إطلاق المبادرة الرئاسية، «100 مليون صحة» وبدأ أكبر مسح صحي للكشف عن المرض وعلاجه بالمجان، ونجح في فحص نحو 63 مليون شخص.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي وعلاج المرضى بالمجان نجحت في خفض معدلات حالات الإصابة المؤكدة بالفيروسات الكبدية إلى 6%، في حين انخفض معدل انتشار فيروس سي إلى 3.2% في عام 2020.

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القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة «100 مليون صحة» 

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن خطة القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة «100 مليون صحة» تضمنت توفير العلاج ومستلزمات الفحص مجانا في 170 مركزًا لعلاج الفيروسات الكبدية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حتى نجحت المبادرة بالعلاج المكثف للمرضى المصابين، في الوصول إلى معدلات إصابة أقل من المعدلات العالمية من مرضى الفيروس، حيث انخفضت النسبة إلى 0.38% عام 2022.

ونوه بأن جهود الدولة لم تتوقف مع انخفاض المعدلات إلى هذا الحد، حيث تم إطلاق امتداد لمبادرة القضاء على فيروس سي، بمبادرة تكميلية تستهدف علاج المرضى الذين أصيبوا بتليف الكبد من خلال 76 مركزًا لمتابعة المرضى وعلاجهم، والتي استفاد من خدماتها نحو 120 ألف مريض حتى الآن.

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وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن جهود الدولة ما زالت مستمرة لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة من خلال إطلاق مبادرة للكشف عن فيروس سي وعلاجه لدى طلاب المدارس في المرحلتين الإعدادية والابتدائية، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر حاليا إشهاد منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من هذا المرض.

وخلال الجلسة، قال الدكتور هارڤي التر، الحاصل على جائزة نوبل في الطب، إن التجربة المصرية في القضاء على فيرس سي هي تجربة ملهمة لكل دول العالم.

انتشار الفيروسات الكبدية فيروس سي مبادرة 100 مليون صحة منظمة الصحة العالمية الفيروسات الكبدية الجمعية العامة للأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية

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