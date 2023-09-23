طلاب المعهد المسكوني للشرق الأوسط يبدأون فعاليات اليوم الرابع من الدورة الأحدث بالصلاة

بدأ الطلاب المعهد المسكوني للشرق الأوسط للتنشئة المسكونية، أمس فعاليات اليوم الرابع من الدورة الأحدث بالصلاة من إعداد الكنيسة الكلدانية تلاها الأب كميل وليم بتأمل إنجيلي بعدها قدمت د. غريس الزغبي موضوع: "التحديات المسكونية وقضايا المرأة" وبعدها أدار د. زاهي عازار ندوة بعنوان "الكنيسة والهجرة" من اعداد الطلاب من البلدان المشاركة في الدورة، لبنان والعراق والأردن والسودان ومصر.

وفي فترة بعد الظهر قدم د. داني عبيد موضوع عن "الكنيسة وأزمات البيئة والحركة المسكونية" وبعدها قدم أ. فيليب داغر بعض النصوص المسكونية وتم عمل مجموعات عمل للبحث فيها.

وانتهى اليوم بالمعهد بالصلاة من الكنيسة الكلدانية.