محمد عيد يروى لـ"الشاهد" قصة ضابط بسلاح المهندسين كتب رواية فى الحرب

قال الكاتب والأديب الكبير والسيناريست، محمد السيد عيد، إن حرب أكتوبر عمل عظيم جدًا، لا يمكن التعبير عنها من خلال عمل فني واحد، وإنما من خلال مجموعة من الأعمال، لكن للأسف نحن لم نفعل ذلك.

وأضاف محمد السيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه يجب أن يتم تنفيذ أعمال فنية مدروسة، وأعمال يجب أن تشارك فيها القوات المسلحة بالتفكير والتنفيذ، فعى سبيل المثال كان يوجد شخص زميلنا في سلاح المهندسين وهو فنان جميل اسمه أحمد ماضي.

وأوضح أن المهندس أحمد ماضي، كان ضابطًا مسؤولًا عن فتح ثغرة في خط بارليف، وقد كتب هذا الحدث في رواية ونشرها في الأهرام في صفحة الجمعة، وكانت شيء بديع جدًا، وكان اسم الرواية "الممر"؛ لأنه قام بعمل ممر، وقد كتبها سنة 1973م أثناء الحرب.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.