"احتمالات لا نهائية للغياب".. مجموعة قصصية لآية طنطاوى عن دار العين

صدر حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "احتمالات لا نهائية للغياب"، للقاصة والناقدة آية طنطاوي.

وجاء على ظهر الغلاف "ترصد المجموعة القصصية "احتمالات لا نهائية للغياب" حالات اختفاء مجموعة من النساء عشن في حي الغايبين وهو حي شعبي بالقاهرة أصابته قبل سنوات طويلة لعنة اختفاء نساؤه وهروبهن الأبدي.

تتجول قصص المجموعة بين الماضي البعيد والحاضر والمستقبل القريب، والغياب هو أصل الحكايات، وفي كل حكاية يختلف سبب الغياب، بين أسطورة وخرافة وقتل وارتحال وحقيقة غائبة وأحلام ليس لها تفسير.

هي رحلة لا نهائية تبدأ من المدينة وتمر على النهر الغائب ومقابر الأجداد والجبل البعيد، وتنبش في البيوت المؤصدة عن أسرار الغياب، والسر كله في جعبة النساء اللاتي اخترن الغياب عنوانًا لحكاياتهن فتعيد القصص مساءلة الرواة عن أصل الحكاية وتفكيك معنى الغياب.

يذكر أن العمل تم إنتاجه بمنحة من المورد الثقافي.

أما عن آية طنطاوي، فهي كاتبة وناقدة سينمائية، درست الوثائق ومكتبات وتقنية معلومات بجامعة القاهرة، حصلت على دبلوم النقد السينمائي بكلية الآداب قسم دراما ونقد مسرحي بجامعة عين شمس، تكتب عن السينما والأدب في عدد من المواقع المصرية والعربية، وهي مسئولة نادي سينما چزويت القاهرة.

صدر لها أول مجموعة قصصية "في مد الظل" عن دار بتانة عام 2021، حاصلة على جائزة أخبار الأدب عام 2016 عن مجموعة قصصية غير منشورة "أبيض وأسود"، حصل مشروعها القصصي "احتمالات لا نهائية للغياب" على منحة المورد الثقافي عام 2022.