الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عثمان ميرغني: يجب عدم المساس بالمباديء العليا للوطن عند التفاوض مع الدعم السريع

الحرب السودانية
الحرب السودانية

قال عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، إنه يجب أن يكون هناك خطوات عاجلة سريعة للخروج من مأزق الحرب، خاصة وأن طرفي الحرب أعلنوا اقتراب انتهاء الحرب.

الحرب السودانية

وأكد عثمان ميرغني، خلال لقائه ببرنامج “ثم ماذا حدث” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن قوات الدعم السريع تهدف من المعارك الحربية الحالية تحسين موقعها على خريطة الحرب، حتى يكون لها نسبة من أهداف المفاوضات المحتمل حدوثها قريباً.

المبادئ العليا للوطن

وأضاف في حديثه، أنه عند التفاوض يجب الاتفاق على المبادئ العليا للبلاد والتي يتمثل بعضها في عدم المساس بالدولة، العودة إلى السلم مرة أخرى، تقويم المؤسسات القومية.

وتابع: "الجيش السوداني لكافة مواطني الدولة وليس جيش تنظيم سياسي بعينه، لذا إذا سقط الجيش السوداني فلن يكون هناك سودان".

عثمان ميرغني المباديء العليا للسودان القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث الحرب في السودان

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