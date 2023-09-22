الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميرغني لـ"القاهرة الإخبارية": النظام المدني السوداني غير قادر على قيادة الدولة

الحرب السودانية
الحرب السودانية

قال عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، إن الجيش الوطني السوداني حقق شبه نصر عسكري كامل.

الحرب السودانية

وأكد عثمان ميرغني، خلال لقائه ببرنامج “ثم ماذا حدث” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن مصر هي مفتاح المنطقة العربية بالكامل، والدليل على ذلك احتياج البرهان في الزيارات الدولية إلى الثقل المصري دائماً، معبراً: "مصر مفتاح نجاح زيارات البرهان للدول الأخرى".

وتابع: "هناك جدول زيارات متوقع لرئيس مجلس السيادة قريباً، وزيارة البرهان للدوحة كان الغرض منها إعمار السودان".

بناء الدولة السودانية 

واستطرد: "اتفق مع الفريق البرهان بعد جاهزية السياسيين لتسلم السلطة، وهذا هو الحديث الذي قاله في مدينة العلمين بدولة مصر، المشهد المدني السياسي السوداني غير قادر على تحمل مسئولية قيادة دولة على الإطلاق، وهذا ليس انحياز للجانب العسكري ولكنها الحقيقة التي يجب الاعتراف بها".

عثمان ميرغني الحرب في السودان القاهرة الإخبارية ثم ماذا حدث الأزمة السودانية

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