حبس قاتل طالب ميت الخولى.. والأهالى: المتهم ضرب عمر فى قلبه

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهم بقتل زميله الطالب، بسلاح أبيض في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهمات الموجهة إليه، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الحادث.

وكان قد أقر المتهم أمام جهات التحقيق، بأنه كان يمازح صديقه، فتطور الأمر بينهما إلى مشادة تم تحولت إلى مشاجرة، فأقدم على تسديد طعنة إلى زميله الطالب، والتي تسببت في وفاته، كما أرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

مقتل طالب منية النصر

عمر محمد البالغ من العمر 17 عامًا، مقيم بقرية ميت الخولي الطالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي ابن قرية ميت الخولي، الذي قتل بسبب "الهزار الثقيل على يد زميله المدعو فارس"، الذي سدد له طعنة إلى قلبه مباشرة في وسط الشارع ليسقط قتيلًا.

حالة من الحزن على أهالي ميت الخولي

وقد سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية ميت الخولي بمركز ميت النصر عقب مقتل الطالب عمر، هذا الشاب صغير السن، على يد زميله، وقد وصف الأهالي الضحية بأنه حسن الخلق وكان محبوبا من الجميع، وأنه فور طعنه في قلبه اتصلوا بالإسعاف لمحاولة إسعافه، لكن لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، والذي أفاد بأنه قد وردت له إشارة من أحد المستشفيات باستقباله جثة طالب، مقيم في قرية ميت الخولي بدائرة المركز وبها جرح نافذ بالصدر.

سؤال والدة المجني عليه

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز منية النصر لإجراء التحريات وجمع المعلومات وبسؤال "والدته" اتهمت "طالبا- مقيم بذات العنوان" بالتشاجر مع نجلها والتعدي عليه بسلاح أبيض بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته بسبب المزاح.

ضبط قاتل طالب ميت الخولي

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة، وتمكنت قوة من ضباط مباحث منية النصر، من ضبط المتهم وأرشد عن الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.