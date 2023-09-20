الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مدير مبيعات وتاجر وراء تزوير المحررات الرسمية في الدقهلية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين، كونا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير المحررات الرسمية، في محافظة الدقهلية.

مدير مبيعات وتاجر وراء تزوير المحررات الرسمية في الدقهلية

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، والأحوال المدنية، قيام مدير مبيعات، وتاجر قطع غيار سيارات، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالي.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبحوزتهما 55 خاتم شعار الجمهورية «مقلدين» و13 أكلاشيه، و37 أصولا وصورا ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما العديد من قضايا التزوير، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

بدء محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته في عابدين

ومن ناحية أخرى، بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته صاروخ كهربائي.

وتبين مقتل عامل وتقطيع جسده على يد صديقة، بسبب خلافات بينهم بمنطقة عابدين في القاهرة، إذ تبين أن خلافًا بينهما وراء ارتكاب عامل لواقعة مقتل مواطن، فخلال زيارة المتهم للمجنى عليه، نشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بدفعه، ما تسبب في سقوطه ووفاته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة.

بمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك قام بالتعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قام بتقطيع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" والتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بينما قام بإخفاء باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

تم بإرشاده ضبط باقي الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

محافظة الدقهلية تشكيل عصابي تزوير المحررات الرسمية وزارة الداخلية الاحوال المدنية

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