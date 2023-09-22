الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، والذي يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تحت عنوان: "الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية lCNHBAS 2023".

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ويأتي انطلاق فعاليات مؤتمر كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، الذي يحمل عنوان الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية lCNHBAS 2023"، للتأكيد على إسهامات جامعة الأزهر في شتى المجالات العلمية دعمًا للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبدأت فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلا ذلك تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأعقب ذلك استعراض جهود الكلية باعتبارها أول كلية في فرع جامعة الأزهر بأسيوط تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور كل من كمال سليمان، السكرتير العام المساعد نائبًا عن السيد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور عبد الدايم نصير، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون العلمية والأكاديمية، والدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور المنتصر محمود سليم، مقرر عام المؤتمر.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان  عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات الدولية الرائدة التي تعقد داخل جمهورية مصر العربية لتقديم البحوث الأساسية والجديدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية، لافتا إلى أن المؤتمر الدولي السادس يهدف إلى تعزيز الشراكة بين كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط كأول كلية حاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، ومختلف الجامعات والمراكز البحثية (كجهات علمية) والجهات الصناعية والاستثمارية (كجهات تمويل) من داخل مصر وخارجها؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية في هذه الجهات.

جامعة الأزهر بأسيوط الأزهر الشريف الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية lCNHBAS 2023 المجالات العلمية الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة الأزهر

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