حصاد نشاط نائبة التنسيقية آية مدني بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ذلك في إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وكذا تنامى الإدراك للدور الوطني لشباب النواب من التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

نشاط النواب

ورصدت صفحة تنسيقية الأحزاب والسياسيين، حصاد نشاط النائبة عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الثالث ليضم:

- 55 حضورا باللجان النوعية.

- 14 زيارة برلمانية

- تقديم 40 طلبات خدمية.

- حضور 56 جلسة عامة.

-5 المشاركة بالندوات.

-13 استخدام للأدوات الرقابية

-2 كلمة بالجلسة العامة

نشاط نواب التنسيقية

ويساهم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية.