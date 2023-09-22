بحضور المئات.. "أتوبيس السعادة" يطلق حملة للتبرع بالدم بالمعهد القومي للأورام (صور)

أطلق برنامج “أتوبيس السعادة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس علي قناة DMC التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، حملة للتبرع بالدم بالمعهد القومي للأورام في محاولة لتقديم الدعم لمرضي السرطان إلي جانب تشجيع المتبرعين علي التبرع لخدمة المرضي.

وشهد اليوم الجمعة، إقبال المئات من الشباب للتبرع بالدم، استجابة للحملة التي أطلقها برنامج “أتوبيس السعادة” عن مبادرته الخاصة بالتبرع بالدم عبر صفحته الرسمية علي “فيس بوك”.

وبدأت جولة “أتوبيس السعادة” من أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة فم الخليج بمحافظة القاهرة حيث استقبل متطوعي البرنامج المتبرعين الراغبين في التبرع بهدف توجيههم إلي مقر بنك الدم وكذلك تقديم النصائح العامة للمتبرعين.

وقال الإعلامي أحمد يونس في تصريحات له، إن الهدف من الحملة هو تقديم الدعم للمرضي.

وتابع: «حملتنا نظمها أتوبيس السعادة ومعانا فريق كبير من الأبطال اللي شاركوا في التنظيم واللي لهم دور مهم مع المتبرعين اللي جايين النهاردة عشان يشاركوا في حملة البرنامج».

واضاف: «اليوم مليان مفاجآت وسعادة لكل المرضى لأن هدفنا تقديم الدعم لكل المرضي وكمان نرسم علي وجوههم الفرحة وأكيد نفسنا الحملة اللي بيعملها أتوبيس السعادة تتكرر تاني بفضل دعمكم ومساعدتكم معانا».