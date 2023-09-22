الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى: يجب التشهير بالفاسدين "مينفعش يتقبض عليهم فى السر"

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى  بكري، إنه لا بد من التشهير بالفاسدين، لأنه من حق الشعب أن يعرف الفسدة الذين يتحولون لأثرياء على حساب الشعب.

مصطفى بكري: مكافحة الفساد يجب أن تكون علنًا

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الفاسدين لازم يتشهر بيهم، عايزين نسمع القضايا، واللي يتقبض عليهم، مش يتقبض عليهم سرًا"، مكافحة الفساد يجب أن تكون علنًا، الشعب من حقه يعرف اللي بيضيعوا الدنيا، ويجهضوا مجهودات الرئيس". 

وأردف: "الأسعار مبتتحركش ليه؟ جزء كبير من حل الأسعار هو الرقابة، يجب وضع حد لاستغلال المواطن المصري الذي أصبح فريسة للفاسدين، أنتِ فين يا حكومة؟ أنتوا فين يا مفتشي التموين؟ فين الأجهزة الرقابية".

ولفت بكري، إلى أن الرئيس السيسي وفر لبعض المشروعات المهمة كل الإمكانيات للاستثمار، وتم عمل بنية تحتية، وبنية تشريعية، لكن هناك من يتاجر بآلام الناس، ويدغدغ في عواطف الجماهير.

وختم: "مرحلة 25 يناير يجب أن تكون كاشفة، سمعنا شعارات حلوة عيش حرية كرامة إنسانية، كلنا تمنينا ذلك، لكن اتضح إنه كان هدفهم إسقاط الدولة المصرية".

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