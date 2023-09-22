مصطفى بكرى: الرئيس السيسى هدفه خدمة الناس والرقى بالوطن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه أحد الداعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ البداية وحتى آخر يوم له في الحكم، لثقته أن هدف الرئيس السيسي خدمة الناس والرقي بالوطن.

وأضاف خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أ، الرئيس السيسي حدد نقطة استراتيجية، يصل إليها من خلال خطوات، وأجرينا بالفعل إصلاح اقتصادي كبير، لكن الظروف العالمية لم تساعدنا.

مصطفى بكري: الصعايدة يدعمون الدولة وفي 25 يناير حموا أقسام الشرطة

وأردف: "استلمنا الدولة ومؤسساتها تآكلت، وأوضاع اقتصادية واجتماعية، سيئة، معدل النمو في الفترة قبل الرئيس السيسي انخفض لـ 2.2، الاحتياطي الأجنبي كان متراجع كثيرًا، فأخذ الرئيس على كاهله مهمة بناء البلد، وبدأ في بناء الدولة".

ولفت بكري، إلى أن الصعايدة دعمهم واضح للدولة، وفي 25 يناير حموا أقسام الشرطة، القبائل والعائلات نزلوا في كل مكان مدافعين عن الدولة، وأن أبناء الصعيد رغم ظروفهم الصعبة ومشاكلهم وما عانوه، لكنهم قليلو الشكوى، يتحملون مثل الجمل، لكن عندهم أمل في المستقبل.