الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف انتهت حرب الاستنزاف بوساطة أمريكية؟.. مصطفى بكرى يكشف

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حرب الاستنزاف كانت مقدمة للانتصار، بعدما استوعب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والجيش هزيمة 67، وخطط على الفور لحرب الاستنزاف التي سجلت بطولات أقرب للمعجزات قادتنا للنصر في معركة استرداد الكرامة.

وأضاف "بكري" خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حرب الاستنزاف بدأت في مارس 1969، وهو اسم أطلقه عبدالناصر على العمليات العسكرية التي دارت بين قواتنا على الضفة الغربية لقناة السويس وقوات الاحتلال على الضفة الشرقية.

كيف انتهت حرب الاستنزاف؟

ولفت بكري، إلى أن حرب الاستنزاف انتهت بموافقة عبدالناصر على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي روجرز لوقف إطلاق النار في أغسطس من عام 1970، ووافقت إسرائيل عليها لأنها أدركت أن القوة المصرية قادرة على إجهاض الآلة العسكرية الإسرائيلية.

وأردف "بكري" أنه بخسارة الحرب لم تنكسر الإرادة الوطنية، وحجم المظاهرات التي انطلقت رافضًة لتنحي عبدالناصر كانت رسالة شعبية تؤكد عدم الاستسلام للهزيمة، الطوفان الشعبي كان دليلًا على عدم انكسار الإرادة الوطنية، خسرنا قطعة من الأرض، لكن ظلت معنويات الشعب عالية، وهو رسالة أن الشعب الذي حول نكسة 67 لانتصار قادر على مواجهة كل التحديات الآن.

بكري مصطفى بكرى حرب الإستنزاف هزيمة 67 معركة استرداد الكرامة العمليات العسكرية

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