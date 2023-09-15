مصطفى بكرى يطالب بتحويل التجار الجشعين إلى محاكمات عسكرية

طالب الإعلامي مصطفى بكري، بتحويل التجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار إلى محاكمات عسكرية.

وقال بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بعض الناس انعدم ضميرهم، محتاجين رسائل للشعب اللي بيحبك يا ريس، الشعب اللي لو زعل لن ينسى ما قدمته للبلد، البلد كانت مخنوقة، والصعيد حرم كثيرًا، لكن الرئيس السيسي قدم الكثير".

وأردف: "الرئيس السيسي لديه مشروع وطني لا بد أن يكمله، وأولى خطوات المشروع الوطني ضمان سلامة الدولة المصرية".