الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: الرئيس السيسى صاحب مشروع وطنى يرتبط بمصير البلد

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقف بجانب البلد في وقت صعب رغم التحذيرات والأزمات، وتصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ووزير الدفاع الامريكي وآن باترسون السفيرة الأمريكية أنذاك.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "خرجنا في 30 يونيو، وكان هدف الجيش دعم الشعب، والجيش وقائده لم يخذلنا، وكان مستهدفًا وما زال، الرئيس السيسي اتخذ القرار، وكان عارف البلد ممكن تدخل نفق مظلم لا تخرج منه".

بكري: الرئيس السيسي يسعى لهدف استراتيجي بخطوات تكتيكية

وأردف: "مصير القائد ارتبط بمصير الوطن، الرئيس السيسي لديه مشروع وطني لا بد أن يكمله، وأولى خطوات المشروع الوطني ضمان سلامة الدولة المصرية، فالبلد كان مثل سفينة تمر في محيط كله عواصف، كان يسير بشكل جيد، حتى جاءت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وعزيمة السيسي لا تلين وإصراره على المضي للأمام لا يتوقف، لا حملات ولا تهديدات توقفه، أمامه نقطة استراتيجية، يسعى إليها بخطوات تكتيكية".

وختم: "الرئيس السيسي خرّج البلد من الخنقة وأولى أهمية للصعيد الذي حرم كثيرًا، لكن الناس بتغمي عيونها وحاصرة الأمور في الأزمة الاقتصادية".

بكري مصطفى بكرى السيسي مشروع وطني آن باترسون أوباما

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