مصطفى بكرى: الحياد فى الدفاع عن البلد خيانة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المؤامرات على البلد لا تتوقف، وهناك سعي دءوب لدس السم في العسل، مشيرًا إلى أن الشباب خرج في يناير يطلب إصلاحًا وليس لتقويض الدولة، لكن بعضهم أتاح للإخوان الفرصة لخطف الثورة، ومن يوم 28 يناير ندفع الثمن.

مصطفى بكري: لن نتوقف عن الدفاع عن مصالح الشعب

وأضاف "بكري" خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "في تلك الفترة اللي كان بيدافع عن الدولة والجيش والشرطة كان منبوذ، وأنا كان ليا الشرف إني أدافع عن الدولة، لا هدف لي سوى الدفاع عن الدولة، ودفاعنا عن بلدنا وعن مصالح الشعب المصري، مستمر حتى النهاية، لآخر يوم، فليس لنا بلد غيره".

وأردف: "المؤامرات مستمرة، واللجان الإلكترونية الإخوانية تحاول استخدام سلاح المعونة في أوقات بعينها، والبعض يظن النهاية قريبة فيقفز من المركب ويعملوا أبطال، لكن الحياد في القضايا الأساسية خيانة، لا محايدة أمام وطن يسعون لتقويضه، كما فعلوا في سوريا وليبيا والعراق واليمن، في كل الأقطار".