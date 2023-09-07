الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قضية زيادة الأسعار قضية مهمة للغاية، ولا بد من العمل على وجود حلول عاجلة لها، مطالبا بإحالة من يعمل على ارتفاع الأسعار للمحاكمة العسكرية".

وأوضح خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك استغلالا من بعض التجار ضد المواطنين، معلقًا: "الأسعار لا تطاق مناشدًا بضرورة وجود إجراءات رادعة ضد عملية الاستغلال التي تتم".

بكري: الطبقة المتوسطة اتسحقت 

وتابع: "الطبقة المتوسطة تعبت واتسحقت، والرئيس تحدث عن تلك المعاناة، ولكن على الرغم من ذلك الدولة المصرية تسير وفق خطة طموحة".

وواصل بكري: "كل الظروف دي متخليناش ننسى إن ما يحدث في مصر معجزة حقيقية، ولكن هيكتمل مشروعنا الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد بكل قوة في الفترة المقبلة، المهم نتمسك بالأمل".

مصطفى بكرى التجار حقائق وأسرا ر محاكمة عسكرية غلاء الأسعار

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