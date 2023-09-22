مصطفى بكرى: "لو كل الناس شغالة زى الرئيس السيسى حالنا هيتعدل"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المواطنين يئنون من غلاء الأسعار، ولا تهمهم تداعيات جائحة كورونا، أو تداعيات خارجية، يفكرون فقط في مشاكلهم اليومية، توفير الغذاء ومستلزمات الدراسة.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الناس تعبانة، المرتبات مبقتش تعمل حاجة أمام الغلاء، نريد يا سيادة الرئيس إجراءات فعلية وفاعلة فيما يتعلق بالرقابة على الأسعار".

مصطفى بكري: لو كل الناس شغالة زي الرئيس السيسي حالنا هيتعدل

وأضاف: "التجار جشعين يا حكومة، بيبيعوا الشعب المصري ولا تهمهم حالة اقتصادية أو اجتماعية، أغنياء الحرب بتوع زمان".

ولفت بكري، إلى أن أهم شيء لحل الأزمة هو إدارتها، والرئيس يعمل ومعه مجموعة صغيرة، مردفًا: "لكن ناس كتير مبتشتغلش، ولو بتشتغل بروح الرئيس الحماسية، الذي لا يعرف أجازات، يعمل ليل نهار، كان حالنا اتعدل".

وأردف: "الرئيس السيسي لما بيطبطب على الناس بيتأثروا، إحنا شعب طيب، ليس لديه مطامع ولا تطلعات كبيرة، الستر بيرضي الناس، بعيدًا عن الشلة اللي عايزة تاكل الدنيا، ومبتشبعش".