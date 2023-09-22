الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة

شن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، عدة غارات عنيفة ضد أهداف داخل قطاع غزة المحاصر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، إن قواته توجه ضربات لعدة مواقع داخل غزة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي يقصف غزة

وجاء بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق بالونات حارقة على حدود قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأنه في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة، سُمعت أصوات انفجارات على الحدود، بالإضافة إلى تصاعد دخان كثيف جراء حرق إطارات السيارات.