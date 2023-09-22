أحمد الدريني: هيكل مارس الصحافة بأسلوب جديد أرساه لنفسه وللأجيال الجديدة

أكد الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الفيلم الوثائقي عن الأستاذ محمد حسنين هيكل لا يستوعب الثروة الإنسانية التي خلفها هيكل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن الأستاذ هيكل كان يمارس الصحافة بأسلوب أرساه بنفسه وللأجيال الجديدة، وهو أن تكون ضالعًا في الشأن العام وأن تكون جزءًا من الخبر أحيانًا.

وأشار إلى أن الفيلم الوثائقي أو معالجة الحدث بأي قلب إعلامي لن تكون ديانة، إنما هي محاولات ومقاربات، لأن هيكل لديه من القضايا المتشعبة على الصعيد المهني والسياسي والإنساني واسعة جداً والتي تتسع لكتب ومقالات وتقارير تليفزيونية.

وأكد أن الأستاذ هيكل ترك أثرًا ضخمًا في الحياة السياسية المصرية، يستحق الوقوف عليه ودراسته وأن تأخذ منه مواقف، لأن هيكل سيظل محل حديث ومحل مباحثه في الوطن العربي.