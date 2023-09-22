الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"هيكل".. 100 عام على ميلاد "الأستاذ" (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "الحياة" تقريراً بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل.

 وقال التقرير: "100 عام على ميلاد الأستاذ والذي بدأت معرفته بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1952 وتولى رئاسة تحرير جريدة "آخر ساعة".

وأضاف أنه تم صدور كتاب "فلسفة الثورة" لـ"جمال عبدالناصر عام 1953، وكان من تحرير الأستاذ هيكل.

وأشار التقرير إلى أنه تولى رئاسة تحرير جريدة الأهرام عام 1957، وصدر قرار بتعيينه وزيراً للاعلام عام 1970 وشغل منصب وزير الخارجية لأسبوعين إلى جانب منصبه.

وأكد أن هيكل هو من كتب التوجيه الاستراتيجي لحرب أكتوبر المجيدة يوم 1 أكتوبر 1973 للرئيس محمد أنور السادات، كما قرر السادات تعيينه مستشارا للرئيس بدلاً من رئاسة تحرير الأهرام، لكنه اعتذر عن تولي هذا المنصب، وتوفي هيكل عن عمر ناهز 93 عاماً عام 2016.

هيكل الحياة جمال عبدالناصر حرب اكتوبر

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