"التحالف الوطني" يوزع مستلزمات المدارس على الفئات الأولى بالرعاية

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية، نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى كيانات التحالف معرضاً لتوزيع ما يزيد عن 7800 قطعة ملابس بالإضافة إلى عدد كبير من الشنط والأدوات المدرسية على أكثر من 3000 مستفيد من أبناء محافظة الجيزة.

وفي محافظة الفيوم افتتحت مؤسسة الجارحي للتنمية عدد من العيادات التخصصية للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي محافظة الفيوم وتعمل تلك العيادات على مدار الأسبوع حيث استقبلت في يومها الأول أكثر من 100 حالة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.