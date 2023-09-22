حظر النقاب يجتاح أوروبا.. فرنسا في مقدمة 8 دول والحجة "دواعي أمنية"

اندلعت احتجاجات حاشدة مؤيدة وضد ارتداء النقاب في سويسرا، بعدما أقرّ البرلمان السويسرى، مساء أمس، قانونا يحظر ارتداء «النقاب» وكل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة، وفقًا لما نقلته صحف ومواقع أجنبية.

وقامت العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، بحظر النقاب والحجاب، مما أثار جدلًا كبيرًا.

ومع احتدام الجدل حول النقاب في سويسرا، يستعرض "الدستور" البلدان التي فرضت حظراً على النقاب والحجاب.

1. فرنسا

في عام 2011، أصبحت فرنسا أول دولة تحظر النقاب الذي يغطي الوجه.

وهي أول دولة أوروبية بدأت في حظر النقاب عام 2004، من خلال حملة قمع على الطلاب في المدارس التي تديرها الدولة الذين يعرضون أي شكل من أشكال الرموز الدينية.

وصوت البرلمان الفرنسي بالإجماع لصالح فرض حظر شامل على الحجاب الديني، مما أثار جدلاً هائلاً في جميع أنحاء العالم، وفي أبريل 2011، فرضت الحكومة حظرا عاما شاملا على النقاب، حيث قال الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي إنه "غير مرحب به" في فرنسا.

2. سويسرا

في مارس 2021، انضمت سويسرا إلى صف الدول الأوروبية لحظر النقاب، ومرة أخرى، اصطدمت هذه القضية بالتقاطع بين الحرية الدينية والأمن والاقتصاد وحقوق المرأة، وتم إقرار الحظر بعد أن أدلى ما يزيد قليلا عن 51 في المائة من الناخبين السويسريين بأصواتهم لصالح الحظر.

3. هولندا

في أغسطس 2019، فرضت هولندا حظرًا جزئيًا على الحجاب والنقاب الذي ترتديه النساء المسلمات المحافظات – في وسائل النقل العام، وفي المباني الحكومية، وفي المؤسسات الصحية والتعليمية.

4. سريلانكا

في أبريل 2021، وافق مجلس الوزراء في البلاد على حظر النقاب، في أعقاب هجوم عيد الفصح المروع، مشيراً إلى تهديد الأمن القومي.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء، كيهيليا رامبوكويلا، إن القرار اتخذ بعد عامين من موجة من الهجمات الإرهابية المنسقة على الفنادق والكنائس في عيد الفصح.

5. بلجيكا

منذ 11 يوليو، فرضت بلجيكا حظرا على النقاب، وقالت إنَّ أي شخص يخالف القانون يتعرض لغرامة تصل إلى سبعة أيام في السجن.

ووافقت الدولة، التي تضم نحو مليون مسلم، بالإجماع على الحظر لأسباب أمنية، قائلة إنه يجب السماح للشرطة بالتعرف على الأشخاص في الأماكن العامة.

6. الصين

حظرت الصين، في عام 2017، النقاب والحجاب واللحى "غير الطبيعية".

7. النمسا

في أكتوبر 2017، فرضت النمسا حظرًا على أي نوع من تغطية الوجه بالكامل، بما في ذلك الحجاب الإسلامي مثل النقاب أو البرقع، وتحمل الانتهاكات غرامة محتملة قدرها 150 يورو (12812 روبية).

8. بلغاريا

في عام 2016، حظر البرلمان البلغاري النقاب في الأماكن العامة لتعزيز الأمن في أعقاب هجمات المتشددين الإسلاميين في أوروبا، ويعكس قانون "حظر البرقع"، الذي دفعه ائتلاف الجبهة الوطنية القومي، إجراءات مماثلة في دول أوروبا الغربية الأخرى، وفرض غرامة قدرها 1500 ليف (64337 روبية) على أولئك الذين لا يتبعون الحظر.

ماذا يقول القانون الدولي عن حظر النقاب؟

حرية الدين والمعتقد مكفولة بموجب المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "إن إقامة وممارسة الدين أو المعتقد لا يجوز أن تشمل فقط الشعائر الدينية، بل أيضاً عادات مثل ارتداء ملابس مميزة أو أغطية للرأس".

وتنص لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيضًا على أن المادة 18 لا تقتصر في تطبيقها على الأديان التقليدية أو الأديان والمعتقدات ذات الخصائص المؤسسية، وبالتالي، يجب تفسيرها على نطاق واسع.

وبموجب المادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن أي قيود على حرية الدين يجب أن تكون غير تمييزية ويجب أن تكون ضرورية ومتناسبة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

وتنص المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان صراحة على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين.