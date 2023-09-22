مصدر أمني يكشف ملابسات اعتداء سائقين على طالبة في الغربية

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على أحد المواقع بشأن خبر متضمنًا قيام شابين يستقلان دراجة نارية بالتعدي على طالبة بالضرب ومحاولة التحرش بها لإجبارها على استقلال الدراجة النارية رفقتهما حال سيرها مترجلة بأحد الشوارع بمدينة المحلة بالغربية والادعاء بتعرض أسرة الطالبة إلى تهديدات من قبل أسرة الشابين لإجبارهم على التنازل عن البلاغ.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى قسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغًا من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم بتضررها من سائقين مركبة "توك توك" لقيامهما بالتعدي على (نجلتها 17 سنة بالسب والشتم والضرب "دون إحداث إصابتها" وأمكن ضبط المتهمان واعترفا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح.

كما نفت تعرض نجلتها للتحرش أو لثمة تهديدات من أسرة المتهمان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.