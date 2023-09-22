الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات مالية.. القبض على المتهمين بخطف مواطن ونجله في البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من نقاش، مقيم بدائرة المركز، ضد مجموعة من الأشخاص "محددين" لقيامهم باستدراجه ونجله لمحافظة القاهرة واحتجازهما بسبب خلافات مالية بين المتهمين وشقيق الـمُبلغ عاطل، مقيم بدائرة المركز وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه دون نجله لإحضار المبلغ المالى خاصتهم طرف شقيقه.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط (6 من المتهمين)، وأمكن تحرير المحتجز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

 نصوص مواد قانون العقوبات

و نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، و نصت المادة 290 على “كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه في القانون المصري”.

أجهزة وزارة الداخلية مركز شرطة حوش عيسى مديرية أمن البحيرة خلافات مالية عاطل

الأكثر قراءة

بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

الأهلى يطلب زيادة مقابل بدل السفر والتنقلات للمشاركة فى بطولة الدورى الإفريقى

"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

الأهلى يخسر أمام فرانكا البرازيلى فى كأس العالم للأندية كرة السلة

في ذكرى وفاته.. اللحظات الأخيرة خلال رحلة هشام سليم مع السرطان

ضبط عاطل بحوزته حشيش وسلاح نارى فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة