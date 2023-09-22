الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بحوث الحشائش" ينظم دورة تدريبية حول مكافحة حشائش المحاصيل الشتوية

المحاصيل الشتوية
المحاصيل الشتوية

نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 22 محاضرة حول المكافحة المتكاملة للحشائش في المحاصيل الشتوية في 22 محافظة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وقال الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن ذلك يأتي في ظل اهتمام الدولة بالنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتقديم الإرشادات الخاصة بها، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب، وتحت إشراف الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي

تنفيذ التدريب في 13 محافظة في الوجه البحري

وأضاف أنه تم تنفيذ التدريب في 13 محافظة في الوجه البحري، هي: (الغربية، بورسعيد، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، الإسكندرية، النوبارية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية، المنوفية، القليوبية)، و9 محافظات بالوجه القبلي: (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)، وذلك استعدادا للموسم الشتوي الجديد.

وأوضح عبيد أن هذا البرنامج يستهدف توعية مهندسي الإرشاد والمكافحة والمزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بالمحاصيل الشتوية في مجال الحشائش والذي ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل، حيث اشتمل التدريب على عدد من الموضوعات، على رأسها: أهم الحشائش المنتشرة في المحاصيل الشتوية: (القمح، الشعير، الفول البلدي، البصل، بنجر السكر، البطاطس، الطماطم، البسلة، الباذنجان، والكرنب)، والخسائر التي تحدثها لهذه المحاصيل.

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وأشار إلى أنه تم أيضا تسليط الضوء على الحشائش وكيفية تقسيمها وطرق مكافحتها، وأخطر الحشائش في الزراعات الشتوية مثل "الزمير" في محصول القمح و"الهالوك" في الفول البلدي و"الحامول" في البرسيم وكيفية مكافحتها، فضلا عن التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش والموصى بها من قبل لجنة المبيدات الآفات الزراعية والخاصة بالمحاصيل الشتوية.

المركزي لبحوث الحشائش البحوث الزراعية المكافحة المتكاملة للحشائش المركزية للإرشاد الزراعي الوجه البحري

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