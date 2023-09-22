الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

احتفالًا بالمولد النبوى.. فعاليات متنوعة بقصور الثقافة هذا الأسبوع

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع، مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وحتى الخميس 28 من الشهر الجاري.

من أبرز تلك الفعاليات انطلاق فعاليات ملتقى "أفلام المحاولة" في دورته الخامسة، الأحد المقبل 24 سبتمبر، بقصر السينما بالقاهرة، بمشاركة 30 فيلمًا ما بين الوثائقي والروائي القصير، بالإضافة إلى بعض الأفلام القصيرة نتاج ورشة "ابدأ حلمك"، وتستمر فعاليات الملتقى حتى 29 سبتمبر.

فعاليات متنوعة

كما تنظم هيئة قصور الثقافة مجموعة كبيرة من الفعاليات احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف بمواقعها المتعددة، أبرزها احتفالية بمسرح السامر مساء الخميس المقبل 28 سبتمبر يحييها شيخ المداحين أحمد الكحلاوي.

كما تستمر فعاليات ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير المقام حتى 28 سبتمبر، والملتقى الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" بالعريش حتى 24 سبتمبر.

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الأدبية منها إحياء ذكرى ميلاد شاعر العامية الكبير سيد حجاب، واحتفالات اليوم العالمي للسياحة، واليوم العالمي لمحو الأمية، وذلك في عدد من المحافظات.

حفلات فنية

ومع قرب انتهاء الإجازة الصيفية، تستعد هيئة قصور الثقافة لتنظيم عدد من الحفلات الفنية في ختام مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي أقيمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن برنامج عمل وزارة الثقافة، استعدادا منها لاستقبال العام الدراسي الجديد بأنشطة جديدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتستمر حفلات توقيع كتب النشر الإقليمي الفائزة عام 2022، إلى جانب الأمسيات الشعرية واللقاءات الأدبية ومنها تعليم أساسيات كتابة القصة، ومناقشة الأعمال الأدبية.

كما تتواصل الأنشطة الثقافية والفنية المعدة ضمن برنامج هيئة قصور الثقافة خلال شهر سبتمبر ومنها عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والورش الفنية، إلى جانب ورش تعليم أساسيات الموسيقى والتصوير الفوتوغرافي وغيرها في مختلف المحافظات.

وتضم الأجندة هذا الأسبوع مجموعة من الفعاليات تناقش قضايا متنوعة، منها مواجهة التطرف والإرهاب، التنمر داخل المدارس، ترشيد الطاقة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تخص الطفل وذوي القدرات الخاصة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفعاليات الثقافية والفنية أفلام المحاولة الوثائقي والروائي ورشة أبدأ حلمك

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