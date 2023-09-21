الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض للإصدارات والمنتجات الحرفية بقصور الثقافة ضمن ملتقى "أهل مصر" بالعريش

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، معرضا للكتاب يضم أحدث إصداراتها، بقصر ثقافة العريش ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر "أهل مصر" المقام لشباب المحافظات الحدودية" البحر الأحمر، حلايب، شلاتين، أبو رماد، شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادى الجديد، مطروح وشباب الأسمرات" القاهرة".

 

يضم المعرض مجموعة متنوعة من السلاسل والمجموعات القصصية منها سلسلة "آفاق عالمية، روائع الأدب، أصوات أدبية، روائع المسرح العالمي، الذخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، آفاق السينما، حكاية مصر، إبداعات، الثقافة العلمية، بالإضافة إلى مجموعة طه حسين وكتابات نقدية وكتب الدراسات الشعبية والفن التشكيلي، وإصدارات النشر الإقليمي، كما يشتمل المعرض على عدد من مجلات قطر الندى التي تناسب الأطفال بدءا من ثلاث سنوات بأسعار مخفضة للجمهور.

وبجانب المعرض تقدم مجموعة متميزة من مشغولات الحرف البيئية والتراثية كالحلي، الحقائب الجلدية ومفارش الخيامية، وعدد من المنتجات اليدوية نتاج ورش نادي المرأة التي تم تنفيذها بالقصر، ومنها الكليم السيناوي، والخوص، والتطريز البدوي.

 

وافتتحت فعاليات المعرض بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، د. هالة الطلحاتي، والمخرج أحمد السيد المشرف العام على المشروع، وتغريد كامل مدير عام التسويق، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، وحنان حسن مدير عام قياس الرأي الثقافي.

أعقب الافتتاح دوري ثقافي في المعلومات العامة بين شباب محافظتي أسوان وسيناء، أداره أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، انتهى بفوز الفريق السيناوي.

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية، ويستمر حتى 24 سبتمبر الجاري.

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