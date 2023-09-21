الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التوعية الأسرية لتحقيق التنمية المستدامة" ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالإسماعيلية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، لليوم الرابع على التوالي بمحافظة الإسماعيلية، والمقامة بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب، ومدرسة يسري الشعراوي الثانوية للبنات، بهدف تنمية المجتمع وتوفير حياة آمنة للمواطن المصري.

 

بدأت الفعاليات من داخل المدرسة بمحاضرة بعنوان "الحفاظ علي القيم الأسرية في البيت المصري برؤية التنمية المستدامة"، تحدثت خلالها د.ماجدة عطا، عن دور الأسرة في  وضع منهج حياتي لتعريف الأبناء بالقيم المجتمعية السائدة، وبما يتناسب مع المستوى الثقافي والاجتماعي والوظيفي، الأمر الذي يسهم في بناء أسرة متوافقة ومتماسكة اجتماعيا، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما استمرت الورش الفنية المقامة للأطفال ومنها ورشة تصميم لوحات عن منطقة الأهرامات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة تدريب سماح علي، تلاها فقرة رسم على الوجه.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن، شهد مركز شباب القنطرة غرب عرض مسرح عرائس، تناول فكرة الآثار السلبية على الطفل نتيجة الإفراط في استخدام الموبايل، هذا إلى جانب إلى فقرة اكتشاف مواهب من أطفال القرية للفنان محمود نوح.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات مبادرة "أنت الحياة" المقامة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" غدا الجمعة ٢٢ سبتمبر، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري.

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم الفعاليات والأنشطة المختلفة لها في كافة محافظات الجمهورية لبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية ونشر والمعرفة ورفع الوعي والقضاء على الأفكار الظلامية، وبث روح المواطنة والإنتماء.

وتقدم قصور الثقافة في كافة الفعاليات العديد من إصداراتها المختلفة لتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني محافظة الإسماعيلية يسري الشعراوي وتوفير حياة آمنة

مواد متعلقة

"نصائح فى معاملة ذوى الهمم".. محاضرة لقصور الثقافة بالبحر الأحمر

رغم استقرار حالته.. استمرار منع الزيارة عن عز الدين نجيب

الشيخ زويد تستقبل شباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"

شكاوى الفلاح الفصيح في العرض المسرحي "عباد الشمس" بمهرجان مسرح الهواة

"العودة إلى الجذور".. محمد السيد عيد: أنا ابن الثقافة الجماهيرية وابن خلدون قدمنى للتليفزيون

"كليات الحقوق ودورها فى منظومة العدالة فى مصر".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أمانة مؤتمر أدباء مصر تفتح باب المشاركة فى مسابقة أبحاث الدورة 36

المركز الثقافي بطنطا يختتم أنشطته الصيفية ويكرم الموهوبين

الأكثر قراءة

"التأمينات" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

الزمالك يعطّل طموح بيراميدز بالتعادل الإيجابى فى الدورى

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

مشروع المثلث الذهبي: 8 أرقام تكشف عن فوائده الضخمة لأهالي الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)