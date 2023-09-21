"التوعية الأسرية لتحقيق التنمية المستدامة" ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، لليوم الرابع على التوالي بمحافظة الإسماعيلية، والمقامة بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب، ومدرسة يسري الشعراوي الثانوية للبنات، بهدف تنمية المجتمع وتوفير حياة آمنة للمواطن المصري.

بدأت الفعاليات من داخل المدرسة بمحاضرة بعنوان "الحفاظ علي القيم الأسرية في البيت المصري برؤية التنمية المستدامة"، تحدثت خلالها د.ماجدة عطا، عن دور الأسرة في وضع منهج حياتي لتعريف الأبناء بالقيم المجتمعية السائدة، وبما يتناسب مع المستوى الثقافي والاجتماعي والوظيفي، الأمر الذي يسهم في بناء أسرة متوافقة ومتماسكة اجتماعيا، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما استمرت الورش الفنية المقامة للأطفال ومنها ورشة تصميم لوحات عن منطقة الأهرامات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة تدريب سماح علي، تلاها فقرة رسم على الوجه.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن، شهد مركز شباب القنطرة غرب عرض مسرح عرائس، تناول فكرة الآثار السلبية على الطفل نتيجة الإفراط في استخدام الموبايل، هذا إلى جانب إلى فقرة اكتشاف مواهب من أطفال القرية للفنان محمود نوح.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات مبادرة "أنت الحياة" المقامة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" غدا الجمعة ٢٢ سبتمبر، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري.

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم الفعاليات والأنشطة المختلفة لها في كافة محافظات الجمهورية لبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية ونشر والمعرفة ورفع الوعي والقضاء على الأفكار الظلامية، وبث روح المواطنة والإنتماء.

وتقدم قصور الثقافة في كافة الفعاليات العديد من إصداراتها المختلفة لتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب.