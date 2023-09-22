غدا.. استكمال محاكمة شقيقين قتلا عاملا في منشأة القناطر

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا السبت، استكمال محاكمة شقيقين بتهمة قتل عامل لخلافات سابقة بينهما بمنطقة منشأة القناطر .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 3235 لسنة 2022 منشأة القناطر، واتهمتهما بحيازة سلاح ناري وبندقية آلية بدون ترخيص.

تفاصيل القضية

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لمعاقبة المتهمين "س. ه. ع"، "م. ه."بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قتلا عمدا شخص وذلك علي خلفية خلافات سابقة بينهم، كما أحرزا سلاحا ناريا وبندقية آلية.

وعليها تم إعداد كمين للمتهمين، قوة مباحث قطاع أكتوبر، و قوة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر وتم علي اثرها ضبط الجناة ،وسلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

غدا.. استكمال محاكمة 4 سيدات عذبن 3 أطفال بواقعة "فيديو الشطة"

في سياق آخر، تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، غدا السبت، محاكمة 4 سيدات متورطات في تعذيب ثلاثة أطفال من أبناء إحداهن في منطقة الوراق ووضع «شطة» في أماكن حساسة بجسدهم.

أقوال والد الأطفال

قال المتهم "ع. م"، 37 سنة، عامل نظافة بمعهد ناصر، إنه والد الأطفال الثلاثة وانتقل للإقامة بجوار المتهمات منذ ما يقرب من عام، ولا يعلم أي شيء عن فيديوهات التسلية أو الرقص أو التعذيب، خاصة فيديو وضع «"شطة وماء وملح وليمون" للأطفال في عيونهم وأماكن حساسة بالجسم.

كما أقر المتهم بأنه متعاطٍ للمواد المخدرة، خاصة الحشيش، فقررت النيابة إحالته لمحكمة الجنايات.

النيابة تواجه المتهمات

واتهمت النيابة "آمال.ع"، أم الأطفال، و"سيدة. س"، 22 سنة، فتاة جامعية، و"حنان.ص"، 40 سنة، و"سعاد. ط" 46 سنة، جارات المتهمة الأولى، بتعذيب الأطفال الثلاثة أبناء الأولى: "م ع"، 11 سنة، وشقيقتيه "س، 9 سنوات، وإ، 4 سنوات"، وذلك بتجريدهم من ملابسهم والوصول لأماكن عفتهم بعلم والدتهم، وذلك بحجة تأديبهم.

تجريد الأطفال من ملابسهم

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمات في غضون الفترة من 29 سبتمبر 2022 حتى 14 فبراير 2023 في دائرة الوراق، هتكن عرض المجني عليهما الطفلين "م.ع"، وشقيقته "س" بالقوة بأن أحكمن قبضتهن عليهما وقمن بتجريدهما من ملابسهما فكشفن عن عورتهما واستطالت أيديهن مناطق عفتهما، وذلك حال كون المتهمة الأولى والدتهما وباقي المتهمات من جيرانها ولهن سلطة عليهما.

واحتُجز المجني عليهم الأطفال "م ع"، وس" و"إ" دون أمر الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي صرحت فيها القوانين واللوائح، وهددت الجانيات، الأطفال المجني عليهم بالقتل وعذبوهم تعذيبا بدنيا بأن ألقين بهم من علو مرارًا ووضعن في دبر المجني عليها مادة مهيجة للأعصاب.