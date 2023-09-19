الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة محامي متهم بالتزوير لـ18 أكتوبر

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عبد الحميد عبد المنعم، نظر إعادة محاكمة المحامي محمد فرحات عبد الغني، المتهم في قضية تزوير حكم قضائي مع أمين سر إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل؛ للمرافعة.

 

بحضور سامح عاشور 

وحضر الجلسة لفيف من المحاميين برئاسة الدكتور سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والذي طالب بإخلاء سبيل المحامي المتهم، والذي طالب بإخلاء سبيل المتهم رأفه بعمره حيث أنه 

وطلب الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة الذي طالب بعرض محضر الجلسة على الطب الشرعي لفحصه وذلك لبيان تعمد تزوير اسم القاضي في الجلسة قبل صدور حكم الإعدام - المحرر الرسمي المزور- أم بعده.

واستدعاء والد المتهم في قضية الإعدام صاحب القضية لسؤاله في قضية التزوير خاصة أن آسرته لجأت للمحامي لإعداد مذكرة لنقض الحكم فإذا كان التزوير وقع قبل تولى المحامي القضية فإنه غير مسئول عن التهم الموجهة له وهذا سيكون راجع للطب الشرعي الذي سيفحص أوراق الحكم.

كما طالب بإخلاء سبيل المتهم لأنه بمثابة الحياة للمتهم وحتى لا يلوث تاريخ الـ 72 سنة بهذه التهمة وذلك بأي ضمان مالي، وذلك وفقًا للمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات القانونية التي تحدد شروط الحبس الاحتياطي .

 

تفاصيل حكم المؤبد أول درجة

كانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي،محام وسكرتير بمحكمة الجنايات بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالتزوير في أوراق قضية لصالح محكوم عليه بالإعدام.

وكشفت التحقيقات عن أن المحام استغل تزوير السكرتير لاسم أحد القضاة على حكم صادر بالإعدام لموكله، أمام محكمة النقض، ما تسبب في نقض الحكم.

وأضافت التحقيقات أن المحامي استغل علاقته بالسكرتير الذي غير اسم القاضي مصدر الحكم على أوراق القضية، ودفع المحامي أمام النقض بتغير اسم الهيئة التي نظرت القضية عن المذكور اسمها بالأوراق، ما يعد بطلانًا في الإجراءات، وبالتالي ألغى حكم الإعدام على موكله.يذكر أن المتهم المحكوم عليه بالإعدام صدر ضده الحكم بقضية قتل لجاره في بولاق.

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