يوم رعاية مرضى السرطان 2023.. التاريخ وأهمية يوم الورد العالمي والاحتفال به

يوم الورد العالمي، المعروف أيضًا باسم يوم رعاية مرضى السرطان، هو يوم مخصص لرعاية مرضى السرطان لتشجيعهم على عيش نوعية حياة أفضل بأمل وشجاعة مع تشجيع الناس في جميع أنحاء العالم أيضًا، للعمل على جلب البهجة والأمل إلى حياة جميع الأشخاص المصابين بالسرطان، إنها فرصة لدعم مرضى السرطان وأسرهم وإظهار التضامن معهم مع تذكير المرضى ومقدمي الرعاية لهم بأنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة ضد هذا المرض الفتاك.

ووفقًا لموقع HEALTH تم الاحتفال بيوم الورد العالمي لرعاية مرضى السرطان لأول مرة تكريمًا لميليندا روز البالغة من العمر 12 عامًا من كندا، والتي تم تشخيص إصابتها بنوع نادر من سرطان الدم يُعرف باسم ورم أسكين، على الرغم من أن الأطباء لم يمنحوها سوى أسابيع لتعيش، فقد استمرت في العيش لمدة 6 أشهر وأمضت وقتها في جلب الفرح والأمل لجميع الأشخاص الذين تم تشخيصهم من حولها.

لقد تواصلت مع جميع مرضى السرطان، وشاركتهم القصائد والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني، لإضفاء بعض البهجة على حياتهم. إن لطفها وتفاؤلها بمثابة تذكير لنا جميعًا، أنه حتى في أكثر المواقف كآبة، فإن الأمل هو ما يبقينا مستمرين.

الأهمية والاحتفال:

تكمن أهمية الوردة في يوم الورد العالمي في رمزيتها حيث أن الوردة ليست مجرد زهرة جميلة ولكنها تمثل أيضًا الحب والرعاية والرحمة، لذلك، في هذا اليوم يقوم الناس بإهداء الورود لمرضى السرطان كبادرة حب ودعم وتشجيع، حيث لا تعد هذه الورود مجرد رموز للمودة ولكنها أيضًا رموز للأمل والإيجابية والإيمان بغد أفضل، من خلال تقديم الورود لمرضى السرطان والقائمين على رعايتهم، يعبر الناس عن قلقهم ويقدمون الحنان في مواجهة هذا المرض القاسي، وللأسف، لم تتوصل المجالات الطبية والعلمية بعد إلى علاج نهائي للسرطان، على الرغم من تفانيهم المستمر في هذا الأمر.

ومع ذلك، يمكننا جميعًا المساهمة بطريقتنا الخاصة من خلال مراعاة معاناتهم والتأكد من اهتمامنا بهم والمساهمة في قوتهم حتى يتمكنوا من مواصلة النضال مع الدفع بيوم الورد العالمي كوقت لمرضى السرطان لمشاركة قصصهم، الخبرات والأفكار مع الآخرين، يعد هذا اليوم بمثابة تذكير بأهمية الكشف المبكر والعلاج والدعم العاطفي لمرضى السرطان حيث يمكن لمنظمات دعم السرطان المختلفة ومؤسسات الرعاية الصحية استضافة فعاليات وأنشطة للاحتفال بهذا اليوم ورفع مستوى الوعي حول القضايا المتعلقة بالسرطان للاعتراف بالتحديات التي تواجهها بواسطة مرضى السرطان ونقدم لهم الأمل والحب والدعم أثناء رحلتهم نحو التعافي والرفاهية.