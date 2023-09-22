وكيل "صحة البحيرة" يفتتح مؤتمر حميات دمنهور لأمراض الكبد والجهاز الهضمي

افتتح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، صباح اليوم، أعمال المؤتمر التاسع لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، الذي نظمته مديرية الصحة بالبحيرة - مستشفى حميات دمنهور، والذي أقيم بقاعة الماسة بدمنهور، وذلك بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد منيسي نقيب الأطباء بالبحيرة، والدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة، وبحضور حشد غفير من الضيوف ومن مديري المديريات الفنية بمديرية الصحة، مديري المستشفيات بالبحيرة، وفريق العمل بمستشفى حميات دمنهور.

مجموعة من المحاضرات القيمة

وأكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن المؤتمر يحتوي على مجموعة من المحاضرات القيمة في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، وحضور محاضرين من أساتذة الجامعات المختلفة، وحضور كبار أساتذة وعلماء الكبد والجهاز الهضمي بالجامعات المصرية.

كما أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة أن المؤتمر قام بتكريم عدد من الحضور، وبعض الفرق المتميزة في الفيروسات الكبدية “رمد دمنهور ومستشفى الرحمانية، وإدارة كوم حمادة الصحية، وفريق الفيروسات الكبدية بالمديرية”.