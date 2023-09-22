الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 17 مخالفة فى حملة تموينية على مخابز ديرمواس بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس في المنيا

نظمت الوحدة المحلية لـمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، حملة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية المدعومة لضبط المخالفات، والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، والالتزام بمواعيد التشغيل. أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 17 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة وأصحابها.

وقال عامر طه عدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الحملة تمت بالتعاون مع إدارة تموين المركز، وشارك فيها عبدالمفيد عبدالمنعم ومحمد جمال عبدالله من إدارة تموين ديرمواس، تحت إشراف مدير إدارة التموين ورئيس الرقابة التموينية بالمركز، وتم تفتيش المخابز البلدية بدائرة المركز، وضُبطت وتحرَّرت 17 مخالفة متنوعة، جاءت على النحو التالي: 13 مخالفة عدم مطابقة للمواصفات، و4 مخالفات نقص وزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخابز المخالفة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تتم بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل إدارات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك، ومباحث التموين، على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومحلات الجزارة، والمطاعم، والمخابز البلدية المدعومة بشكل يومي، بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها.

حملة تموينية علي المخابز بديرمواس في المنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس في المنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس في المنيا
حملة تموينية علي المخابز بديرمواس في المنيا
المنيا تحرير 17 مخالفة تموينية حملات رقابية وتفتيشية علي المخابز مركز ديرمواس بالمنيا عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

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